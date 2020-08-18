Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отверг предложенное Пентагоном сокращение затрат на медицинское обслуживание сотрудников военного ведомства на $2,2 млрд. Об этом он президент 17 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Предложение должностных лиц Пентагона сократить расходы на военное здравоохранение на $2,2 миллиарда было мной решительно и полностью отвергнуто. Мы не сделаем ничего, что могло бы навредить нашим замечательным военным профессионалам и героям, пока я являюсь вашим президентом», — написал Трамп.

Напомним, что о предложении сократить траты на медицинское обслуживание военнослужащих на $2,2 млрд со ссылкой на источники в Пентагоне 16 августа сообщил портал Politico. По мнению его источников, это может крайне негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в армии в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп предложил одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на отсутствие доказательств эффективности этого препарата.

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