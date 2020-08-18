Милуоки, США, , 07:09 — REGNUM В городе Милуоки американского штата Висконсин открылся общенациональный съезд Демократической партии США, который будет проводиться до 20 августа, сообщается на странице в Twitter бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Именно в рамках данного мероприятия планируется, что Байден будет утвержден в качестве кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах. Также делегаты должны проголосовать и за выдвижение на пост вице-президента США сенатора Камалы Харрис в случае победы их представителя.

Кроме того, на съезде планируется обсудить ситуацию с пандемией коронавиурса нового типа, экономические проблемы и расовое неравенство. Из-за угрозы коронавирусной инфекции обсуждение и голосование на мероприятии будут проводиться в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент США Дональд Трамп призвал начать теледебаты с Джо Байденом до того, как американские граждане США получат бюллетени для досрочного голосования по почте.

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