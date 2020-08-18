Приштина, , 07:01 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 17 августа призвал молодежь края вступать в Силы безопасности Косово, ныне проходящие трансформацию в полноценную армию.

На своей странице в социальной сети Facebook Хоти опубликовал следующее заявление:

Дорогие молодые люди,

Силы безопасности Косово запустили конкурс на прием новых рекрутов. Осталось еще совсем немного дней до 21 августа 2020 года, в течение которых вы можете поучаствовать в конкурсе, чтобы присоединиться к армии Республики Косово, которая является гарантией нашего безопасного совместного будущего, без каких-либо различий.

Присоединитесь к СБК и внесите свой вклад в совершенствование в соответствии со стандартами НАТО.

Вступая в СБК, вы завтра станете бойцами НАТО.

Конкурируйте за то, чтобы вступить в СБК — стать частью мозаики гармонии, совместного существования и процветания Косово.

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