Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов». С таким заявлением 17 августа выступили председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол.

«Мы призываем администрацию продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками с целью оказывать поддержку белорусскому народу», — говорится в распространённом ими заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной военной помощи из России. По его словам, такая помощь может быть оказана «при первом запросе» для обеспечения безопасности его страны в случае военной угрозы извне. Белорусский лидер подчеркнул, что подобная договоренность была достигнута во время состоявшегося телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

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