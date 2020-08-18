Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв приступил к формированию Народного совета, который будет носить консультативный характер. В новый орган войдут лидеры-общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Народный совет формируется из представителей общественных, научных организаций, СМИ, членов региональной общественной палаты и других органов власти.

Также Михаил Дегтярёв приглашает активистов массовых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью», — призвал глава Хабаровского края.

Попасть в совет можно несколькими способами — по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27» www.golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить необходимые документы. Для включения в состав Народного совета нужно набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Можно просто собрать подписи, не менее 100. Активные блоггеры, которые имеют не менее 5 тыс. подписчиков, могут написать заявление на включение в совет. Также своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Помимо этого, в состав Народного совета войдут жители Хабаровского края, которых лично пригласит Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв встретился с представителями экспертного сообщества. К открытому разговору он пригласил политологов, социологов и преподавателей ведущих вузов. Ключевой темой для обсуждения стало дальнейшее общественно-политическое развитие края.