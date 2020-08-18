Минск, , 05:47 — REGNUM Жители Белоруссии смогут за два-три года оценить работу другого возможного президента и будут кричать ему «уходи!», поняв, что он не справляется со своей миссией, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод (МАЗ).

В ходе выступления он прокомментировал лозунг «уходи!», с которым стал встречаться во время встреч с трудовыми коллективами.

«Уходи, уходи!» — не вопрос. Я наработался. Я ухожу — я знаю, что вы будете следующему кричать «уходи», но очень рано, буквально через два-три года», — отметил Лукашенко.

Он объяснил, что в политике действуют «другие законы» и «закон толпы», поэтому любой преемник окажется неспособным долго продержаться на своем посту.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% избирателей.

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