Минск, , 05:02 — REGNUM Пересчёт голосов на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии не представляется возможным, заявила журналистам представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова, соратница участвовавшей в выборах Светланы Тихановской.

Колесникова заявила, что сегодня осуществить процедуру не получится, так как много бюллетеней с голосами было уничтожено.

В своём комментарии она также опровергла слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что кандидатам от оппозиции предлагали пересчитать голоса. По словам Колесниковой, никто не предлагал оппозиции пересчитать голоса, и никакой подобной информации не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую отдали свои голоса 10,1% проголосовавших.

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