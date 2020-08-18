Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен 18 августа подписать указ о помиловании «очень и очень важного человека». Об этом 17 августа он сообщил журналистам.

Отмечается, что Трамп не стал называть имени человека, которого он собирается помиловать. Но он заявил журналистам, что это не его бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн и не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что бывший советник американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн будет оправдан и потому имеет возможность вернуться на работу в администрацию США.

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