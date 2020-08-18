Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «шахматистом мирового уровня» наряду с лидерами Китая, Турции и КНДР во время встречи с избирателями в штате Висконсин.

Часть своего выступления Трамп посвятил внешней политике, объяснив, что его конкурент от демократов — бывший вице-президент США Джо Байден — попросту не справится с игрой в шахматы с крупнейшими мировыми лидерами.

«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — сказал Трамп.

Добавим, американский лидер и раньше отзывался о Байдене как о «недалёком человеке», противопоставляя ему других лидеров с «острым умом».

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