Минск, , 04:45 — REGNUM В Минске задержан проживающий в Белоруссии гражданин Японии. Об этом 18 августа сообщает агентство Kyodo.

Причины задержания, произошедшего на фоне проходящих в столице Белоруссии протестов против результатов президентских выборов, не сообщаются. Также посольство Японии в Минске не раскрывает личность японского гражданина.

Отмечается, что он проживает в Минске, а с середины прошлой недели содержится в изоляторе в пределах белорусской столицы. Сотрудники посольства в настоящее время собирают информацию о причинах и обстоятельствах его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирландии не признают результаты выборов в Белоруссии и не рассматривает их как реальное проявление демократической воли народа республики. По словам главы МИД Ирландии Саймона Коувени, итоги голосования нельзя считать легитимными, поскольку имели место запугивания и аресты граждан.

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