Иерусалим, , 04:00 — REGNUM Армия обороны Израиля 18 августа нанесла серию воздушных ударов по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

В сообщении военных отмечается, что «истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа» в качестве ответа на непрекращающийся в течение дня «запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля».

Напомним, что в начале августа после длительного перерыва возобновился запуск воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными материалами из сектора Газа на израильскую территорию. Подобные акции привели к возникновению в Израиле десятков пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, танки армии обороны Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на провокационные действия действия палестинцев.

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