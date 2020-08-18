Каракас, , 03:54 — REGNUM После завершения выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы в декабре текущего года другой законодательный орган республики — Конституционная ассамблея — прекратит свою деятельность, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, председатель ассамблеи Дьосдадо Кабельо в ближайшее время раскроет более детальную информацию об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Национальная ассамблея перешла под контроль венесуэльской оппозиции по итогам всеобщего голосования. При этом правительство Венесуэлы решило создать Конституционную ассамблею и передать ей полномочия законодательного органа.

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