Вашингтон, , 03:30 — REGNUM О недопустимости помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена 17 августа заявили глава комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, штат Вашингтон) и член комитета Мэк Торнберри (республиканец, штат Техас). Их заявление 17 августа опубликовала пресс-служба комитета.

По мнению конгрессменов, Сноуден нанёс огромный урон национальной безопасности страны и должен предстать перед судом. А его помилование стало бы серьёзной ошибкой, подрывающей авторитет действующей администрации США.

«Помиловать Сноудена сейчас означало бы полностью подорвать позиции этой администрации и высмеять сотрудников наших органов национальной безопасности», — говорится в тексте заявления.

Конгрессмены также отмечают, что помилование «любого, кто обвиняется по закону о шпионаже, кто признался в передаче секретной информации и кто провёл с тех пор годы» в России, было бы серьёзной ошибкой.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Нью-Джерси 15 августа заявил, что рассмотрит возможность помилования Эдварда Сноудена.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российские власти на три года продлить ему вид на жительство в России, срок действия которого истекает в апреле этого года.

Сноуден, которому в США предъявили обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности, в 2013 году получил временное убежище в России. В 2014 году ему предоставили трёхлетний вид на жительство, который в 2017 году был продлён на такой же срок.

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