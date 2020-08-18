Триполи, , 02:58 — REGNUM Договор о создании базы турецких военно-морских сил в ливийском городе Мисурата подписали Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, передает телеканал Al Arabiya.

На месте начнет действовать трехсторонний военный координационный центр. Согласно договоренностям, Катар отправит своих инструкторов в Ливию, а военнослужащим ПНС будут предоставлены места в турецких и катарских военных учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля российский посол в Египте Георгий Борисенко заявил, что Россия не собирается создавать военную базу в Ливии.

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