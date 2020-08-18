Дублин, , 02:08 — REGNUM Ирландские власти не признают результаты выборов в Белоруссии и не рассматривает их как реальное проявление демократической воли народа республики. Такое заявление выпустил главы МИД Ирландии Саймон Коувени, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, итоги голосования нельзя считать легитимными, поскольку имели место запугивания и аресты граждан. Министр поприветствовал призыв Евросовета созвать 19 августа экстренное заседание по ситуации в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Канады объявили о непризнании результатов выборов в Белоруссии.

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