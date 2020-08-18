Буэнос-Айрес, , 02:44 — REGNUM В ряде городов Аргентины, включая столицу Буэнос-Айрес, прошли акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы и продолжения действия карантинных ограничений. Об этом 17 августа сообщает телеканал Todo Noticias.

По информации телеканала, демонстрации прошли в Кордобе, Росарио и Тукумане. Но наибольшая по численности манифестация прошла в Буэнос-Айресе, где только у Обелиска собрались тысячи людей. Отмечается, что многие протестующие не выходили из своих машин, занявших несколько кварталов. Демонстрации также были отмечены и в других районах столицы.

Основные лозунги протестующих были посвящены судебной реформе, которую намерено провести правительство Альберто Фернандеса. Демонстранты считают, что она проводится в интересах экс-президента и действующего вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, в отношении которой проводятся уголовные расследования. Также демонстранты протестуют против действующих уже 150 дней карантинных ограничений и требуют от властей принятия мер по борьбе с преступностью.

Телеканал отмечает, что правительство не мешало проведению акций, приуроченных ко дню памяти героя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке генерала Хосе де Сан-Мартина, но раскритиковало организаторов за «безответственность» их проведения в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинский суд принял к рассмотрению заявление, поданное вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер на компанию Google. Речь идёт о некорректной выдаче в поисковой системе результатов, связанных с должностью политика.

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