Вашингтон, , 01:17 — REGNUM В США задержан бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, обвинённый в передаче секретной информации Китаю. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

По данным американского ведомства, бывший офицер ЦРУ 67-летний Александр Юк Чинг Ма был арестован 14 августа по обвинению в сговоре со своим родственником, также бывшим офицером ЦРУ, с целью передачи секретной информации сотрудникам спецслужб КНР.

Ма — натурализованный гражданин США, родившийся в Гонконге. Согласно судебным документам, Ма начал работать в ЦРУ в 1982 году, имел допуск к секретной информации. Ма уволился из ЦРУ в 1989 году, и, до приезда на Гавайи в 2001 году, жил и работал в Шанхае.

По данным следствия, перед отъездом из Шанхая Ма и его сообщник передали китайским властям секретные данные о персонале, операциях и методах работы ЦРУ. Предполагается, что за это они получили вознаграждение в размере около $50 тысяч. Также отмечается, что подозреваемый в течение десяти лет обещал предоставлять спецслужбам КНР секретные данные. Для этого в 2004 году он устроился на работу переводчиком в отделение Федерального бюро расследований (ФБР) на Гавайях и шесть лет якобы отправлял копии секретных документов в Китай.

«След китайского шпионажа длинен и, к сожалению, усеян бывшими офицерами американской разведки, которые предали своих коллег, свою страну и её либерально-демократические ценности, чтобы поддержать авторитарный коммунистический режим», — приводятся в заявлении ведомства слова помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

Задержанному, в случае признания его виновным, грозит пожизненное заключение.