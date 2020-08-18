Минск, , 00:47 — REGNUM Протестующие в Минске завершили манифестации 17 августа у зданий следственных изоляторов, расположенных на улицах Володарского и Окрестина. Там, по их мнению, всё ещё содержатся задержанные в ходе акций против итогов президентских выборов президента Белоруссии.

На улице Володарского протестующие заявили о незаконном, по их мнению, аресте блогера Сергея Тихановского, которому было отказано в регистрации на выборах президента. Собравшиеся вышли на проезжую часть перед СИЗО и скандировали: «Выпускай».

Затем протестующие выдвинулись к СИЗО на Окрестина и потребовали отпустить тех, кто содержится там с прошлой недели. По словам представителя протестующих Александра Стрельцова, в ходе акции начальник изолятора сообщил, что заключенных по политическим мотивам лиц в здании не содержится.

Напомним, после окончания голосования в ходе очередных выборов президента Белоруссии, на которых Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80%, постсоветскую республику захлестнула волна протестных акций.

ИА REGNUM ранее сообщало, что воскресная акция собрала на улицах белорусской столицы не более 40 тыс. человек.

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