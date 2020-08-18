Оттава, , 00:28 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о непризнании Канадой итогов состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. Об этом говорится в распространённом 17 августа заявлении главы канадского МИД.

«Мы не признаём результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы», — сказал Шампань.

Он также заявил об осуждении канадским правительством разгона в Белоруссии мирных демонстраций и о поддержке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая, по официальным данным, набрала 10,1% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В ходе общения с Тихановской, которую глава внешнеполитического ведомства Канады назвал лидером оппозиции, Франсуа-Филипп Шампань подтвердил приверженность его страны народу Белоруссии и подчеркнул, что Канада «внимательно следит за ситуацией на местах, обдумывая следующие шаги».

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