Стокгольм, , 00:24 — REGNUM Председательствующая на данный момент в ОБСЕ Албания совместно с министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявили о своей готовности посетить Белоруссию, чтобы выступить в качестве посредников между властями и оппозицией. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Свои посреднические услуги предложили премьер-министр Албании, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама (Албания) и Анн Линде, министр иностранных дел Швеции, которая в соответствии с принципом ротации станет следующим председателем ОБСЕ.

Неизвестно, примет ли нас правительство или президент Александр Лукашенко. Лукашенко заявил, что не заинтересован в иностранном посредничестве, в то время как оппозиция заявила обратное.

Правительство и Лукашенко вчера и сегодня видели, насколько массовыми являются протесты. Во время сегодняшнего (прим.: 17 августа) посещения завода Лукашенко столкнулся с гневом, который выражали люди. Это означает, режим может понять, что ему необходимо пойти на изменения, и это может быть сделано с помощью такой организации, как ОБСЕ.

Мы постараемся убедить Беларусь в том, чтобы посмотреть, как выглядит ситуация, подчеркнем, что если вы являетесь членом ОБСЕ, вы должны следовать принципам ОБСЕ»

заявила министр Линде в интервью государственному информационному агентству Швеции TT.

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