Луганск, 17 августа 2020, 23:56 — REGNUM Боеприпасы, найденные на месте строительства КПВВ «Луганск Счастье» в ЛНР, обезврежены сапёрами, сообщает 17 августа ЛуганскИнформЦентр.

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Разминирование
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По словам Романа Иванова, офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, представители СЦКК присутствуют на месте строительных работ по оборудованию инфраструктуры пункта пропуска «Луганск Счастье».

«Инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР осуществлена проверка местности на предмет наличия взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня уничтожены на месте путём подрыва».
Иванов

Луганский офицер добавил, что эти работы проходят «в соответствии с установленным планом-графиком на обоих участках: «Луганск Счастье» и «Первомайск Золотое».

Напомним, ЛНР с 11 июля ведёт строительство контрольных пунктов въезда/выезда на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.

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