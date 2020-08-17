Хартум, , 23:50 — REGNUM Военные разогнали акции протеста в столице Судана, против нескольких тысяч демонстрантов был использован слезоточивый газ, 17 августа сообщает агентство Reuters.

Протесты в Хартуме, которые переросли в беспорядки с сожжением шин и столкновениями с полицией, прошли в годовщину заключения соглашения о «переходном правительстве».

В 2019 году многолетний президент Судана Омар аль-Башир был свергнут военными на фоне массовых протестов в Хартуме и других частях страны.

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