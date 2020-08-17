Луганск, , 23:35 — REGNUM Подрыв участка железной дороги готовится украинской стороной на линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 17 августа ЛуганскИнформЦентр.

Железная дорога Kosun

Такая информация получена от МГБ ЛНР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Подрыв железнодорожного полотна СБУ готовит в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганской области.

По данным луганского ведомства, в конце прошлого месяца группой сотрудников СБУ под руководством полковника Алексея Рыкова был проведён осмотр отдельных участков сети железных дорог Луганской области.

В этом участвовали работники «Украинской железной дороги». По данным МГБ ЛНР, украинские спецслужбы пытались найти «подходящий участок для закладки взрывного устройства».

«Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве диверсии, якобы осуществлённой представителями силовых ведомств ЛНР» , — заявили в луганском ведомстве.

Отмечается, что после такого акта будет заявлено, что подрыв — дело рук военных ЛНР. Эта дезинформация станет, в свою очередь, частью «масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договорённостей о прекращении огня».

В Луганске отметили, что Киев таким образом намерен убедить жителей подконтрольных ему территорий Луганской области в том, что там нельзя проводить выборы, потому что якобы небезопасно.

Напомним, украинский ЦИК решил отменить проведение на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей назначенные на 25 октября 2020 г. по всей Украине местные выборы.

Это было обосновано тем, что голосование проводить опасно из-за близости к линии разграничения.

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