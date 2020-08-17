Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп снова проявил «творческий подход» к своим политическим противникам и предложил называть одним общим именем как своего предшественника Барака Обаму, так и его вице-президента Джо Байдена.

Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама U.S. Marine Corps

Об этом он заявил 17 августа, выступая в штате Миннесота.

Трамп вновь раскритиковал экономическую политику Обамы, шедшую вразрез с интересами простых жителей США, которых сам Трамп считает своей главной опорой на президентских выборах.

«Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю для краткости. Очень хороший термин, который экономит массу времени», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, на данный момент представитель демократов Джо Байден является главным соперником Трампа на предстоящих ноябрьских президентских выборах. Ранее Трамп регулярно называл его «Сонный Джо».

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