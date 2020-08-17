Минск, , 23:27 — REGNUM Возле здания следственного изолятора на улице Володарского в Минске собрался стихийный митинг в несколько тысяч человек, которые требуют выпустить задержанных в ходе протестов, а также тех, кого бросили в тюрьму перед выборами главы государства.

Протестующие требуют от руководства изолятора отпустить всех задержанных. Протестующие скандируют: «Выпускай!» и «Каждый день!».

Другая часть протестующих направилась к изолятору на улице Окрестина, где, по информации СМИ, подконтрольных оппозиции, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками.