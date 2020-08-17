Берлин, , 23:08 — REGNUM Никаких переговоров со дня президентских выборов в Белоруссии федеральный канцлер Германии Ангела Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко не проводила, сообщает 17 августа Reuters.

Соответствующее заявление сделал представитель германского правительства: «Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов».

Напомним, Лукашенко заявил, что накануне, 16 августа, Меркель пыталась до него дозвониться.

Ранее в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы заявили, что, по словам Меркель, германские власти пытаются связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель объявила о планах обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным