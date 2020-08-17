Берлин, 17 августа 2020, 23:08 — REGNUM Никаких переговоров со дня президентских выборов в Белоруссии федеральный канцлер Германии Ангела Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко не проводила, сообщает 17 августа Reuters.
Соответствующее заявление сделал представитель германского правительства: «Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов».
Напомним, Лукашенко заявил, что накануне, 16 августа, Меркель пыталась до него дозвониться.
Ранее в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы заявили, что, по словам Меркель, германские власти пытаются связаться с Лукашенко по дипломатическим каналам.
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