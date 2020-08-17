Минск, , 21:58 — REGNUM «При всём том, что Лукашенко не устраивает в Белоруссии массу простых и честных людей, мы всё-таки в очередной раз имеем дело с давно готовившейся цветной революцией. У нас должна быть давно уже разработана стратегия встречного экспорта наших революций. Но мы их не готовим. У нас нет этой стратегии», — констатировал в опубликованном 17 августа интервью интернет-изданию «Свободная Пресса» писатель Захар Прилепин.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нынешний свой политический облик Лукашенко принял в 2014 году, в разгар Майдана, начав, как ему кажется, играть на противоречиях: втайне он заключает с русскими всякие там договоры, подсасывает русские деньги, шумно грозя на людях любым соседским имперским притязаниям и не признавая Крым. Подмигивает Западу, повышая, как самому Лукашенко казалось, свои ставки, втихую при этом заигрывая с прозападной и националистической белорусской фрондой — правда, не так тупо, как Янукович, — считает Прилепин. — Янукович им просто отсыпал денег, веря, что они его за это не кинут. А Лукашенко всех в паутину КГБ окрутил и понемногу позволял цвести настроениям о древней белорусской самостийности — в среде белорусской интеллигенции эта чепуха давно расползлась, как мазут. Шаг не ступишь — сразу вляпаешься».

Россия сейчас, по оценке Прилепина, находится в патовой ситуации: спасая Лукашенко, она для одной части белорусского населения превращается в «жандарма Европы», а не спасая — для другой части Белоруссии превращается в предателей («вот оставили почти всю Украину на съедение проходимцам, сейчас и с Белоруссией такое повторим»).

«Белорусский протест вызрел в сердцах белорусов, но центр координации этот протест, конечно, имеет. Это очень умный протест. Для широких масс они, обратите внимание, не разгоняют никакой русофобской пропаганды, не злят традиционно прорусски настроенный белорусский электорат. Зато по специализированным пабликам, точечно, эта пропаганда идёт: бежим прочь от России, ведь мы еуропэйцы, мы наследники Литвы», — уверен Прилепин.

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Он обратил внимание: «Россия должна была создать, вылепить, подготовить своего политического белорусского лидера, и сейчас его выпустить, как из табакерки — в рамках переговорных процессов с Лукашенко о его спасении. Мы не вылепили».

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