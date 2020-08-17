Минск, , 21:45 — REGNUM Спецслужбы Белоруссии применяли физическое и психологическое насилие в отношении 33 граждан России, задержанных по сфабрикованному в Минске «делу вагнеровцев». Об этом в опубликованном 17 августа интервью интернет-изданию «Свободная Пресса» заявил писатель Захар Прилепин.

Насилие Feans

«Это действительно совместная акция нескольких спецслужб, в первую очередь украинской и белорусской. В большей части даже украинской, хотя и белорусы отлично знали, что делают. Зачем вот они это делали — другой вопрос», — сказал он.

Прилепин рассказал о переписке с одним из членов группы: «Мы продолжали переписываться с одним из них. Он писал, что их группа живёт в гостинице, занимается спортом, много «физухи», кормят хорошо и всё такое. Я говорю: «Я так понимаю, вы даже не особенно прячетесь?» Он говорит: «Тут всё схвачено, Лукашенко лучший друг». Потом написал, что их попросили — те, кто их встречал там, местные спецслужбы, — переехать из гостиницы в санаторий. А с утра их взяли. То есть, я сразу же понял, что это разводка спецслужб».

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«По белорусским СМИ сразу пошёл разгон, что задержаны российские боевики, приехавшие сносить Лукашенко, и для того поселившиеся возле его резиденции. Но я-то уже знал, что их к этой резиденции переселили сами белорусские спецслужбы накануне: чтоб удобнее было их всех повязать, а то в гостинице эти ребята могли разбежаться и наделать шума. Второе, что я знал: что все эти бойцы ехали мимо, и ни про какую Белоруссию даже не думали. А третье, что я знал: что их нельзя было даже втёмную использовать, оставив до президентских выборов», — сказал Прилепин.

Он сообщил, как на самом деле обращались сотрудники белорусского КГБ и ОМОН (производивших захват граждан России): «Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете? «Пожёстче» велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны».

По мнению Прилепина, из Белоруссии доносилась лживая информация о том, что происходит на самом деле с 33 гражданами России. Белорусская сторона создала следственную группу из 200 человек, которая фабриковала уголовное дело.

«Они там лепили дело из ничего, но очень старательно. Бойцов начали допрашивать, выводя их на всякие двусмысленные ответы, — и кого-то даже вывели. О чём тут же следственная группа сообщила Лукашенко, и он радостно объявил: «Они во всём признались!» Хотя, повторяю, признаваться было не в чем, — подчеркнул Прилепин. — На кого-то успели воздействовать физически. Многих заставили говорить под запись на видео, которые можно было смонтировать, склеив нужные ответы».

Писатель и бывший ополченец пояснил, почему при освобождении 33 граждан России приходилось сталкиваться с большими трудностями: «Потому что российская сторона — наши с вами родные и ненаглядные суды, прокуратуры и силовые ведомства, — в полном соответствии с законом выдали уже множество ополченцев по самым разным запросам в те страны, откуда они родом. И эти ополченцы теперь сидят по всему миру в тюрьмах».

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