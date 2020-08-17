Минск, , 21:21 — REGNUM Белорусская оппозиция отказалась от предложения пересчитать итоги голосования на выборах главы государства, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Александр Лукашенко голосует President.gov.by

По его словам, для оппозиции это оказалось «уже не актуально».

«Мне уже предложили посчитать голоса из камеры… Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: «Слушайте, а уже это неактуально — считать», — сказал Лукашенко.

По его мнению, оппозиции нужен не пересчет итогов голосования, а новые президентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую отдали свои голоса 10,1% проголосовавших.

Штаб Тихановской сразу же не признал этих результатов голосования и обвинил власти в фальсификациях.

С вечера 9 августа сторонники оппозиции выходят протестовать, лидеры оппозиции призывают к всеобщей забастовке.

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