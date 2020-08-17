Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Американские санкции в отношении Сирии будут только нарастать, сообщил 17 августа журналистам Джеймс Джеффри, спецпредставитель США по Сирии.

По словам американского спецпосланника, политика США в том, чтобы сохранять и расширять антисирийские санкции, касающиеся представителей власти в Сирии, военного руководства и также тех, кто поддерживает политику сирийского президента Башара Асада.

Накануне, 16 августа, стало известно, что ряд взаимодействующих с сирийскими властями компаний может попасть в санкционные списки США. Эти компании находятся в ОАЭ, Ливане и ряде стран ЕС.

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