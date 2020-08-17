Тегеран, , 23:30 — REGNUM Исламская Республика Иран (ИРИ) в третий раз за последние недели депортировала 400 нелегальных пакистанских иммигрантов, заявляют местные СМИ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

По имеющимся данным, число нелегальных пакистанских иммигрантов, депортированных Ираном за последние недели, достигло 600 человек. Депортированные были переданы пакистанским властям на ирано-пакистанском пограничном посту Тафтан в Белуджистане.

После завершения официальных процедур пакистанские силы по сбору налогов передали задержание нелегальных иммигрантов Федеральному агентству расследований для принятия дальнейших мер.

Ранее 20 июля и 12 августа иранские пограничники задержали около 400 нелегальных пакистанских иммигрантов, а затем передали их пограничным властям.

Пакистанцы, нелегально въезжающие в Иран, ежегодно выявляются иранскими силами безопасности. Нелегальная иммиграция пакистанских граждан в Иран всегда создавала проблемы для обеих стран. Некоторые лица были убиты при незаконном пересечении границ опасными маршрутами или небезопасными средствами.