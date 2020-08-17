* талибам — запрещённая в России организация

Тегеран, , 23:36 — REGNUM 17 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг необоснованные обвинения госсекретаря США Майка Помпео в отношении отправки оружия талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что происходящее сейчас в Афганистане является результатом американских военных действий и интервенции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде категорически отверг необоснованные обвинения Помпео в адрес Ирана, заявив, что нынешняя ситуация в Афганистане является результатом разжигания войны США и их вмешательства в афганские дела.

По его словам, обвинения Помпео рассматриваются как попытка отвлечь общественное мнение в Афганистане от американской помощи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«США до сих пор не дали ответа на требования общественного мнения относительно идентификации вертолетов, летающих в афганском воздушном пространстве под прикрытием НАТО с целью помочь организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул Хатибзаде.