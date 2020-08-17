Лондон, , 20:33 — REGNUM О намерении Великобритании сохранить санкции против Белоруссии и по окончании переходного после Brexit периода заявил официальный представитель премьер-министра страны, 17 августа сообщает Reuters.

«Соединённое Королевство сохранит действующие санкции ЕС в отношении Белоруссии в качестве собственных санкций после окончания переходного периода после Brexit», — заявил представитель главы правительства.

Напомним, переходный период после выхода Великобритании из состава ЕС завершится 31 декабря 2020 г. Отметим, что ЕС планирует новые санкции против Минска на фоне оппозиционной протестной активности в Белоруссии.

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