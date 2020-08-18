Тегеран, , 08:41 — REGNUM 16 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Азербайджанская Республика является очень ценной страной для Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии в честь бывшего официального представителя МИД Аббаса Мусави, он отметил: «Поскольку соседи являются приоритетом нашей внешней политики, Азербайджанская Республика является очень ценной для Ирана».

«Господин Мусави мог бы выбрать более простую миссию в Европе и Азии, но он выбрал Азербайджан, и это показывает глубину стратегического подхода нашего дорогого сотрудника, который выбрал соседа для осуществления своей дипломатической деятельности», — сказал Зариф, пожелав Мусави успехов.

«Сегодня у нас установлены хорошие отношения с Азербайджанской Республикой, в то время как в период правления 11-го правительства наши отношения были очень напряженными, и дай Бог, чтобы эти отношения лишь укреплялись в дальнейшем при благоразумии и усердиями господина Мусави», — отметил глава МИД Ирана.