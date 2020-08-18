Тегеран, , 08:43 — REGNUM 16 августа начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Бакери заявил, что Иран не потерпит никаких беспорядков в Персидском заливе или какой-либо угрозы своей безопасности и будет считать ОАЭ виновными в любых таких инцидентах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем выступлении на конференции, состоявшейся в Тегеране, генерал-майор Бакери осудил решение ОАЭ начать дипломатические отношения с израильским режимом и заявил, что в то время, как «все люди во всем мире избегают контактов с сионистским режимом, прискорбно видеть дерзкое заявление режима Абу-Даби об установлении дипломатических отношений с режимом, убивающим невинных детей».

Высокопоставленный иранский генерал отметил, что сионистский режим Израиля совершает зверства, игнорируя учение не только ислама, но и иудаизма. Далее он подчеркнул, что недопустимо, чтобы такая арабская и мусульманская страна, как ОАЭ, вступала в открытые политические и экономические отношения с преступным режимом, который убивает, задерживает и перемещает палестинцев с их территории.