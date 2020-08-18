Тегеран, , 08:48 — REGNUM 16 августа спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что те, кто намерен присоединиться к ОАЭ в нормализации связей с нелегитимным сионистским режимом Израиля, должны знать, что борьба с режимом никогда не прекратится. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на открытом заседании парламента, Калибаф заявил, что враги человечества и предатели уммы раскрыли свое истинное лицо. Спикер парламента подчеркнул, что на сегодняшний день защита Палестины и борьба с сионистским режимом Израиля являются мерилом для выявления лиц, ищущих справедливости, и предателей.

Он также заявил, что те, кто осуществляет поддержку режиму Израиля, считаются предателями исламской уммы, соучастниками преступлений против человечности и пособниками зловещих преступников во всех их прошлых, настоящих и будущих деяниях.

Предупреждая «нынешних предателей и тех, кто планирует присоединиться к зловещему антигуманному проекту», он отметил, что откровенное сопоставление добра и зла, мусульман и лицемеров, друзей и врагов сионистского режима обязательно приведет к дальнейшему усилению Оси сопротивления.