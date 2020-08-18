Тегеран, , 08:53 — REGNUM 16 августа новый посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави заявил, что 10-я группа иранских эмигрантов, проживающих в Баку, вернулась на родину на фоне пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави отметил, что группа иранских экспатриантов из 79 человек прибыла в Иран через пограничный терминал Астара на нескольких автобусах. Посол подчеркнул, что около 1300 иранцев уже благополучно вернулись в Исламскую Республику из Азербайджана после закрытия границ по причине вспышки пандемии.

Границы между двумя странами были закрыты с начала марта из-за вспышки опасного вируса. Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, после чего распространилась по всему миру.