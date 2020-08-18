Тегеран, , 08:54 — REGNUM 16 августа министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами объявил, что страна готова пресечь любые угрозы посредством активной дипломатии с таким же успехом, как и кампанией против терроризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Наша стратегия — активная оборона», — заявил генерал Хатами журналистам на пресс-конференции, состоявшейся по случаю Национального дня оборонной промышленности.

Говоря о переходном периоде в мире и регионе, министр подчеркнул особую роль средств массовой информации в сложившейся ситуации. «Средства массовой информации врагов пытаются воздействовать на мысли элит и лиц, принимающих решения; в то же время средства массовой информации коренных народов стремятся раскрыть реальность», — подчеркнул генерал Хатами.

Говоря также о трагическом инциденте 4 августа в Ливане, министр сказал, что средства массовой информации должны отражать трудности, с которыми сталкивается народ в нынешних обстоятельствах, и не позволять врагам злоупотреблять такими событиями.