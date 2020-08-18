Тегеран, , 08:56 — REGNUM 16 августа министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф представил Саида Хатибзаде в качестве нового официального представителя министерства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде, являющийся новым официальным представителем министерства иностранных дел, ранее занимал должность заместителя по научным исследованиям в Институте политических и международных исследований, действующем при министерстве иностранных дел.

Хатибзаде занимал многие посты в МИД Исламской Республики, в том числе осуществлял дипломатическую миссию в Канаде и Германии, проявив при этом высокие профессиональные навыки в деле дипломатии.

Предыдущий официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави был назначен послом страны в Азербайджанской Республике. Ранее он и еще пять других новоназначенных послов встретились с президентом Исламской Республики Хасаном Рухани.