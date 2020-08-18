Тегеран, , 08:56 — REGNUM 15 августа министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики подтвердил поддержку Ираном борьбы палестинского народа за свои права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф далее отметил, что солидарность между палестинцами и различными группами имеет важное значение в этом отношении. Он выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса и возврат исконных земель великому палестинскому народу.

Малики, со своей стороны, высоко оценил позицию Ирана в поддержку Палестины, подтвердив твердую решимость палестинского народа и его лидеров отстаивать свои права за независимость.

По его словам, народ и должностные лица различных палестинских группировок едины в своей приверженности делу освобождения палестинских территорий от оккупации сионистским режимом Израиля.