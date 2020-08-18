Тегеран, 18 августа 2020, 08:56 — REGNUM 15 августа министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики подтвердил поддержку Ираном борьбы палестинского народа за свои права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Зариф далее отметил, что солидарность между палестинцами и различными группами имеет важное значение в этом отношении. Он выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса и возврат исконных земель великому палестинскому народу.
Малики, со своей стороны, высоко оценил позицию Ирана в поддержку Палестины, подтвердив твердую решимость палестинского народа и его лидеров отстаивать свои права за независимость.
По его словам, народ и должностные лица различных палестинских группировок едины в своей приверженности делу освобождения палестинских территорий от оккупации сионистским режимом Израиля.