Тегеран, , 23:37 — REGNUM 15 августа посол Ирана в России Казем Джалали высоко оценил голос России против резолюции США, заявив, что Москва показала, что она серьезно настроена поддерживать международное право и противостоять односторонним подходам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере Джалали высоко оценил действия России и сослался на неудачу США в продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. «Безусловно, справедливые и конструктивные действия России достойны похвалы», — сказал он.

«Иран рассматривает соблюдение международного права и поддержание совместного сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами как единственный путь к миру и стабильности», — отметил Джалали.

Ранее посол России и постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем послании охарактеризовал опасения по поводу истечения эмбарго в отношении Ирана как необоснованные.

Напомним, когда резолюция была поставлена на голосование, только двое из 15 членов Совета проголосовали за нее. Два члена СБ ООН проголосовали против резолюции, а 11 других воздержались.