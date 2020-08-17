Скопье, , 20:22 — REGNUM Ни для кого в Македонии не было сюрпризом то, что действующий президент Стево Пендаровски передал мандат на формирование нового правительства бывшему премьер-министру Зорану Заеву. Об этом ИА REGNUM заявил македонский журналист и телеведущий Миленко Неделковски.

Напомним, что 12 августа вечером в администрации президента Северной Македонии сообщили, что мандат на формирование правительства Северной Македонии будет передан главе Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву. Позднее Пендаровски подчеркнул, что Заев будет вынужден вернуть пост в случае, если не получит поддержки парламентского большинства (61 голос из 120) в течение 20 суток. Чтобы обеспечить парламентское большинство, Заеву необходимо заручиться поддержкой как минимум 15 албанских депутатов.

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«На самом деле все, что происходит в Македонии, выходит не только за рамки конституции, но и за рамки международного права. Так, и президент, который, к слову, был выбран в обход конституции, передал мандат на формирование правительства Заеву. В данный момент у Заева нет той поддержки в парламенте, которая обеспечит стабильность его правительству. Тем не менее он его сформирует, и он будет править страной, что, со своей стороны, является очень плохой новостью для моих соотечественников», — рассказал Неделковски.

По словам эксперта, новость о том, что новое правительство возглавит старый премьер-министр Зоран Заев, плохая для македонцев помимо прочего ещё и потому, что его кандидатуру выдвинуло посольство США, а не президент.

Неделковски напомнил, что это не единственный пример вопиющего вмешательства диппредставительства США во внутреннюю политику Северной Македонии за последнее время. Так, недавно суд первой инстанции вынес приговор бывшему председателю Уголовного суда Владимиру Панчевски и осудил его на три с половиной года заключения. «Будучи председателем суда, Панчевски отказался работать по американской указке. Он не хотел, чтобы США ему диктовали, кого надо осудить, а кого нет. После того, как его сместили с должности, ему предъявили совершенно необоснованные обвинения, и теперь суд первой инстанции приговорил его к трем с половиной годам», — рассказал македонский журналист, напомнив, что по македонским законам приговор считается окончательным только после решения суда второй инстанции. Тем не менее, продолжил Неделковски, посол США в Македонии Кейт Бирнс поспешила поздравить македонский суд с «правильным решением».

«На мой взгляд, это прямое вмешательство в работу македонского правосудия и давление на суд второй инстанции. Но на этом американские дипломаты не остановились. Всего лишь через два часа после того, как президент Пендаровски передал мандат Заеву, посольство США поздравило с этим событием бывшего-будущего премьера. Политика можно поздравлять, если он победил на выборах, если он сформировал правительство, но какой смысл поздравлять его с тем, что он получил мандат на формирование кабинета министров? Бирнс этим своим жестом сигнализировала всем партиям в парламенте, что они должны проявить солидарность с Заевым, так как его поддерживают США. Теперь каждая албанская партия в парламенте будет это учитывать. В Македонии не президент страны выбирает, кому доверить формирование правительства, а посол США», — считает Неделковски.

Журналист напомнил о том, что в прошлом году Северную Македонию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Тогда он заявил, что Македония должна быть предельно внимательной и не допускать российского вмешательства во внутреннюю политику, а также не лакомиться китайскими инвестициями, добавил Неделковски.

«На самом деле Помпео сказал, что мы не должны стать объектом иностранного вмешательства. Но, очевидно, это не распространяется на США, которые беспардонно вмешиваются в македонскую внутреннюю политику», — сказал эксперт.

По словам эксперта, буквально на днях один из самых больших банков в стране обанкротился и «унес» с собой 70 млн евро. «В данный момент его клиенты, которых было очень много, не могут получать зарплаты и пенсии, не могут оплачивать счета. Экономика в огромных долгах, мы не знаем, найдутся ли деньги на выплаты зарплат преподавателям, врачам… Предыдущее правительство Зорана Заева, по различным данным, взяло в долг от двух до четырех миллиардов евро, что для нашей страны огромные деньги. Теперь это же правительство получает возможность продолжить действовать в таком же направлении. Это очень плохая новость для моего государства», — полагает Неделковски.

Журналист добавил, что многие объективные македонские аналитики опасаются того, что через четыре года, когда закончится срок работы нового правительства, Северная Македония не будет существовать в теперешнем виде.

«Государство не функционирует — небо контролируют греческие самолеты, албанский бизнес и население не платят налоги, но зато пользуются всеми льготами и получают пенсии. Строительство автодороги Ниш — Бела Паланка — София — Салоники перенаправит транспортировку товаров в обход Македонии. Газопровод, который строится из России через Болгарию, нас тоже обошел. У нас нет выхода к морю, мы производим меньше электричества, чем потребляем… Учитывая грядущую развязку косовского вопроса, актуализацию вопроса Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, я не исключаю будущего передела границ на Балканах. Мне кажется, что Македония — самое слабое звено этой цепи, и с Зораном Заевым на посту премьера она станет разменной монетой», — подытожил Миленко Неделковски.