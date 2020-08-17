Лампедуза , Италия, , 20:13 — REGNUM Главы МИД и МВД Италии Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе в ходе своего визита в Тунис в понедельник, 17 августа, призвали власти этой страны активнее противодействовать «бизнесу» перевозчиков мигрантов из Северной Африки в Европу.

Мигранты в море Ggia

Ди Майо заявил, что «нелегально прибывающих» продолжат депортировать, а Ламорджезе, в свою очередь, отметила, что Италия готова оказывать Тунису финансовую поддержку для перекрытия незаконных «каналов поставки».

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.