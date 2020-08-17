Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Законопроект, касающийся работы Почтовой службы США, будет вынесен на голосование в нижней палате американского Конгресса 22 августа, сообщил в опубликованном 17 августа заявлении Стени Хойер, лидер большинства демократов в Палате представителей.

Хойер «Первое голосование ожидается в 11:00 (время местное)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа американская Почтовая служба заявила, что она может не справиться с работой, если голосование на президентских выборах будет удалённым — через рассылку по почте избирательных бюллетеней.

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