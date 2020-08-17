Минск, , 19:43 — REGNUM Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Белоруссии предварительно сформирован из 35 человек. Список опубликовала представительница прозападной оппозиции — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской (ныне находящейся в Литве) Ольга Ковалькова.

«К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов, — сообщила Ковалькова (орфография оригинала сохранена). — Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп. Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов».

Координационный совет на данный момент представлен следующими персонами:

Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе

Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»

Павел Белоус — основатель и владелец Symbal. by

Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»

Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.

Лилия Власова — международный медиатор, юрист

Виталий Волянюк — директор Probusiness

Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока

Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»

Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ,

Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП

Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»

Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета

Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации

Максим Знак — юрист

Светлана Калинкина — журналист

Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской

Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской

Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико

Дмитрий Крук — экономист

Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества

Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист

Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»

Сергей Макейков — делегат БМЗ

Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ

Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист

Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД

Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед

Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID

Юрий Хващевацкий — кинорежиссер

Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»

Владимир Цеслер — художник

Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист

Юлия Чернявская — культуролог, профессор

Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM

Опубликовав список на своей странице в Facebook, Ковалькова отметила, что обработка остальных поданных заявок продолжается. Будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп. В ближайшее время будет опубликован регламент работы КС и состоится его первое заседание (в нынешнем составе).

Отметим, состав КС представлен преимущественно деятелями националистической прозападной оппозиции с сильным русофобским бэкграундом.

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