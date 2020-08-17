Минск, 17 августа 2020, 19:43 — REGNUM Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Белоруссии предварительно сформирован из 35 человек. Список опубликовала представительница прозападной оппозиции — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской (ныне находящейся в Литве) Ольга Ковалькова.
«К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов, — сообщила Ковалькова (орфография оригинала сохранена). — Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп. Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов».
Координационный совет на данный момент представлен следующими персонами:
Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе
Людмила Антоновская — председатель ассоциации «Инновационное приборостроение»
Павел Белоус — основатель и владелец Symbal. by
Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»
Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.
Лилия Власова — международный медиатор, юрист
Виталий Волянюк — директор Probusiness
Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока
Юрий Губаревич — политик, председатель движения «За Свободу»
Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ,
Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП
Алесь Дуко — администрация парка «Великий Камень»
Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации
Максим Знак — юрист
Светлана Калинкина — журналист
Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской
Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской
Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико
Дмитрий Крук — экономист
Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества
Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра «100 баллов»
Сергей Макейков — делегат БМЗ
Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ
Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист
Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД
Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед
Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID
Юрий Хващевацкий — кинорежиссер
Александр Центер — Глава группы компаний «А-100»
Владимир Цеслер — художник
Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист
Юлия Чернявская — культуролог, профессор
Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM
Опубликовав список на своей странице в Facebook, Ковалькова отметила, что обработка остальных поданных заявок продолжается. Будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп. В ближайшее время будет опубликован регламент работы КС и состоится его первое заседание (в нынешнем составе).
Отметим, состав КС представлен преимущественно деятелями националистической прозападной оппозиции с сильным русофобским бэкграундом.
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