Москва, , 19:32 — REGNUM Своим соглашением с Польшей о военном сотрудничестве США поступаются мнением большинства европейских государств, действуют на ослабление безопасности в Европе, сообщили 17 августа в пресс-службе МИД РФ.

Американские и польские солдаты. Польша Eurocom.mil

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соглашения об увеличении военного присутствия Соединённых Штатов в Польше, отметила:

«США в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные интересы, поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств».

Она подчеркнула, что такой политический курс «полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряжённости в Европе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американско-польское военное соглашение было подписано 15 августа 2020 г. в Варшаве.

Теперь американское военное присутствие на польской территории будет усилено на тысячу человек — в дополнение к уже дислоцированным в Польше четырём с половиной тысячам военных США.

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