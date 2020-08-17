Киев, 17 августа 2020, 18:51 — REGNUM C дипломатический точки зрения последние действия Киева не значат, что Зеленский не признает победу Лукашенко, заявил в своем комментарии 17 августа украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений. Кулеба заявил о «кардинальном изменении ситуации» в отношениях стран, добавив, что с помощь посла необходимо выработать «соответствующие решения с учетом всего комплекса факторов». Подчеркивается, что Украина впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией.

«Зеленский… ничего лично не говорит про Лукашенко. А МИД отозвал посла Украины в Белоруссии… для консультаций. Ещё раз подчеркиваю. Украина не отозвала полностью нашего посла, ему просто временно сказали приехать в Киев. И с дипломатический точки зрения это не значит, что Зеленский не признает победу Лукашенко», — заявил Корнейчук, отдельно отметив «хитрость» президента Украины в данном вопросе.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов иронически предполагает, что в Киеве попытаются узнать у посла, как Украина теперь будет обходиться без белорусского бензина и солярки.