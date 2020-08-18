Скопье, , 05:44 — REGNUM В субботу 15 августа в пресс-службе одной из двух крупнейших партий Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) заявили, что президент Стево Пендаровски пошел на тяжкое нарушение положений Конституции, когда передал главе Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву мандат на формирование правительства ещё до того, как тот получил поддержку большинства депутатов парламента. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители ВМРО заявили, что рассматривают возможность подачи заявления в Конституционный суд в ближайшее время.

Спикер ВМРО-ДПМНЕ Димче Арсовски заявил, что полученные 20 дней на получение парламентского большинства Заев использует для подкупа недостающих депутатов самым непринципиальным образом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии завершается формирование правящей коалиции