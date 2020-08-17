Москва, 17 августа 2020, 18:37 — REGNUM Соглашение между Российской Федерацией и Туркменией о сотрудничестве в области безопасности внес в Госдуму на ратификацию президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.
Соглашением устанавливается, что стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Соглашение отвечает интересам поддержания мира и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, а также позволяет повысить эффективность взаимодействия с Туркменистаном в сфере безопасности и борьбы с такими угрозами как международный терроризм, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальная миграция», — отмечается в сопроводительных документах.