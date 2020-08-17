Вильнюс, , 18:36 — REGNUM Персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Белоруссии должны быть введены как можно быстрее, заявил 17 августа журналистам литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Линкявичюс «Мы хотели бы, чтобы санкционные меры были объявлены как можно быстрее, и мы внесли свои предложения».

Также он добавил, что Вильнюс предложил своим «партнёрам на международной арене использовать политическую изоляцию» белорусских властей.

Кроме того, Литва не хочет отказывать себе, отмечает дипломат, в «национальных санкциях» — наряду с санкциями общеевропейскими.

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Напомним, Литва, которая является соседом Белоруссии и находится с ней в состоянии конфликта по вопросу строительства БелАЭС, с первого дня беспорядков на белорусских улицах начала призывать к наказанию Минска.

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